SARONNO – Su Radiorizzonti il grande ritorno di Lifestyle, il programma radiofonico condotto da Damiano Caron, con la collaborazione della direttrice de IlSaronno, Sara Giudici. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 16 febbraio dalle 21 su Radiorizzonti in blu.

Damiano Caron descrive il programma come “uno sguardo attento e riflessivo su ciò che accade nella realtà che ci circonda”. Il riferimento, in particolare, è ai rapidi cambiamenti del mondo, in moltissimi settori e dinamiche della vita. Il lato oscuro di una quotidianità più smart, scintillante e dinamica, talvolta può far perdere di vista contenuti, sentimenti e valori che sono il vero patrimonio e la ricchezza lasciati dalle precedenti generazioni.

“È un vero piacere tornare a collaborare con Damiano Caron, sono contenta di poter partecipare a questa nuova edizione di Lifestyle – spiega la direttrice de IlSaronno Sara Giudici – Sicuramente una grande opportunità per dare visibilità al lifestyle saronnese.”

Lifestyle vuole parlare di bellezza, valori, tendenze, capricci e novità con uno sguardo critico e affascinato al tempo stesso. Rispetto agli anni precedenti poi daremo sempre più parola al territorio che ci circonda.

(in foto: Damiano Caron)

