VENIANO – Intervento dei vigili del fuoco la scorsa notte nella bassa comasca: alle 3.30 erano a Veniano per fumo e fiamme sviluppatisi in un garage.

I pompieri hanno rapidamente posto la situazione sotto controllo evitando che l’incendio potesse estendersi a strutture limitrofe ed in particolare alla casa vicina; sono ancora da quantificare l’entità dei danni e da chiarire con precisione le cause dell’accaduto. Non si sono registrati feriti o intossicati per l’intenso fumo. Sul posto, in via Manzoni, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Appiano Gentile, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cantù per tutti gli accertamenti del caso.

(foto: una delle fasi dell’intervento a cura dei vigili del fuoco)

15022023