SARONNO – Incidente in A9: 34enne portata in codice giallo all’ospedale di Legnano.

“E‘ ufficiale, il nostro centro sportivo Matteotti è centro Coni!” A dare la buona notizia i dirigenti del Fbc Saronno; la struttura sportiva di via Sampietro è infatti la casa del settore giovanile del club calcistico e dove si allena anche la prima squadra, prima in classifica in Promozione. Dopo gli interventi di ristemazione degli ultimi mesi, il rifacimento dell’impianto di illuminazione di recente e l’adesione del Fbc Saronno al progetto del Coni, il Comitato olimpico nazionale, per fare crescire gli spazi per lo sport giovanile, è arrivata dunque anche questa importante “certificazione” e adesso c’è anche la targa sul cancello a testimoniarlo.

Tantissimi sacchetti “sbagliati” della raccolta differenziata. A Rovello Porro, giustamente, la nettezza urbana non li ha ritirati, lasciandoli a margine della strada con il relativo avviso. Un brutto “spettacolo” per chi nelle scorse ore si è trovato a passare in centro, come testimoniato dalle immagine pubblicate sui social da Ave, l’Associazione verde età, che ha messo un “no comment” per stigmatizzare la mancanza di attenzione alle regole della differenziata, da parte di tanti, troppi cittadini.

15022023