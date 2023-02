x x

SARONNO – Si terrà sabato 18 febbraio, alla bottega equosolidale Il Sandalo la Giornata dedicata alla campagna soci, un momento di incontro, musica e tè per tutti gli avventori.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 i volontari de Il Sandalo saranno presenti in bottega, mentre dalle 16.30 alle 17.30 si terrà un momento dedicato alla musica jazz e al tè equosolidale insieme al duo Giuseppe Ponzo alla chitarra e Luca Stasi al sax.

L’obiettivo è promuovere le iniziative portate avanti dal Sandalo da 29 anni a Saronno, mettendo al primo posto nel commercio le persone e il pianeta.

Oltre a poter godere di musica e prodotti equosolidali, chiunque vorrà partecipare potrà capire come iscriversi all’associazione sia un modo per condividere le finalità, sostenere economicamente le attività di di formazione, informazione, comunicazione e sostegno a progetti specifici equosolidali in tutto il mondo promossi proprio dal gruppo saronnese.

Sarà possibile iscriversi direttamente in bottega, con una piccola quota che permette a ciascun Socio di partecipare alla vita dell’associazione, alle assemblee sociali, alla elezione degli organi, alle informazioni sulle decisioni prese dal consiglio. L’iscrizione è valida per un anno solare.

L’appuntamento è aperto a tutti ed è per sabato 18 febbraio, dalle 9.30 con i volontari e dalle 16.30 con la musica jazz, in Vicolo Santa Marta a Saronno presso la bottega equosolidale Il Sandalo.

