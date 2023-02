x x

MILANO – “Una Lombardia sempre protagonista. Una Lombardia con il cuore sempre oltre l’ostacolo. una Lombardia che punterà sull’innovazione, sulla ricerca, che sarà più connessa, che sarà più sostenibile. Una Lombardia che sarà sempre solidale”. Così il presidente della Regione, il varesino Attilio Fontana, idopo la sua conferma a Palazzo Lombardia, in un’intervista rilasciata sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.

“Sono molto contento – ha spiegato Fontana – perché si è dimostrato che i nostri cittadini guardano al sodo e non alle polemiche. E, soprattutto, hanno perfettamente percepito quello che è stato il messaggio che in questa campagna elettorale ho cercato di far passare, cioè di guardare al futuro, il progetto di una di una regione molto vocata ad affrontare le sfide che dovremo assumere”. Un presidente Fontana “mai arrogante” e “sempre disponibile”: “L’arroganza – ha concluso il governatore – è manifestazione di debolezza: chi è arrogante cerca di non affrontare il problema, io invece sono dell’opinione che quando ci sono dei problemi si debba cercare una soluzione. Essere disponibile è uno dei compiti di chi fa questo lavoro: provare ad ascoltare tutti, parlare con tutti e cercare di far passare il proprio messaggio le proprie idee a tutte le persone che si vogliono confrontare”.

(foto: Attilio Fontana)

