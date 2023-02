x x

SARONNO – L’Osa Saronno “ringrazia Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo sui 100 metri e nella 4 x 100, e il suo allenatore Paolo Camossi per aver scelto di allenarsi nel nostro stesso impianto indoor, la palestra Felice Dozio di Saronno, e per la grande disponibilità dimostrata. La nuova pista indoor, recentemente inaugurata, è stata molto apprezzata e speriamo, come anche da loro accennato, di averli con noi nel prossimo futuro”.



A seguire gli allenamenti di Jacobs era presente anche Gianni Mauri, presidente della Fidal Lombardia, il quale ha sottolineato: «Come Fidal Lombardia siamo molto soddisfatti della creazione del Centro Regionale per le Prove Multiple a Saronno. È un segno di attenzione e sviluppo verso questa specialità spesso trascurata. Il Centro sara’ un punto di riferimento importante per la crescita tecnica sia dei giovani che degli atleti top, oltre che per la promozione costante delle prove multiple. Il nostro ringraziamento va all’OSA Saronno, che esprime grande disponibilità e uno staff tecnico di livello, e all’Amministrazione Comunale di Saronno per gli ottimi impianti messi a disposizione».



Nell’accordo con FIDAL rientrano anche, per le categorie delle giovanili, i settori velocità e ostacoli.