x x

SARONNO – La presentazione ufficiale non è ancora stata ufficializzata ma la locandina con il programma del calendario degli eventi di Carnevale è stato pubblicato sul sito internet comunale nelle ultime ore.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale con la Proloco con la collaborazione della Saronno Servizi dilettantistica e il corpo bandistico cittadino.

Come tradizione sono stati finanziati ed organizzati una serie di spettacoli nelle scuole dell’infanzia cittadini che dal 20 al 23 febbraio proporranno ai piccoli saronnesi lo spettacolo “Il circo della Luna” con giocolieri, animagici e bolle di sapone con il gruppo “Gli Anacardi”.

Conferma anche per l’amatissima gara di mascherine in programma venerdì 24 febbraio in Villa Gianetti. L’appuntamento, che vedrà anche uno spettacolo di bolle giganti si terrà al PalaExbo di via Piave in caso di maltempo.

Momento clou ovviamente sabato 25 febbraio in piazza Libertà dalle 25 sarà proposto il Carnevale Brasiliano con giocolieri, clown, maghi e tanta musica. Ci saranno delle maschere giganti in giro per il centro storico e anche la presenza di Re Amaretto e Regina Granella le maschere di Saronno. Ad arricchiere la proposta anche il corpo musicale cittadino e stand di trucchi per i bimbi.

Sarà presente anche la Croce Rossa con un gonfiabile (Scivolo Draghetto) e una golosa merenda.

(foto: un’immagine del Carnevale 2022)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione