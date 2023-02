x x

SARONNO – Dal 15 al 22 febbraio tutti i film in calendario al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – proseguono con grande successo i due film campioni di incassi al box office di questa settimana.

Dal 18 al 20 febbraio – TITANIC 25° anniversario di James Cameron. Una riedizione in altissima definizione 4K e 3D come non lo avete mai visto. Cogli l’occasione di viverlo con l’esperienza coinvolgente del 3D attivo HFR (high frame rate) sabato 18 e domenica 19 al prezzo ridotto di 8€ e lunedì 20 al prezzo speciale 3D di soli 6€ per tutti!

Dal 17 al 19 febbraio – GLI SPIRITI DELL’ISOLA – dal regista Premio Oscar® Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson, il film della stagione più acclamato dalla critica e apprezzato dal pubblico. Candidato a nove PREMI OSCAR® e vincitore di tre GOLDEN GLOBES!

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – dal 16 al 22 febbraio la nuova commedia di Alessandro Siani – TRAMITE AMICIZIA – la storia di un’amicizia inattesa e bellissima, tra gag e colpi di scena. Con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase.

Film Evento – Lunedì 20 febbraio ore 20.10 – LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA – con Colapesce e Dimartino, i due artisti in collegamento live streaming dal cinema Odeon di Milano, presenteranno il film e dedicheranno al pubblico presente in sala una performance live di alcuni brani musicali tra cui Splash, il brano presentato a Sanremo.

Appuntamento con l‘Opera al Cinema

Mercoledì 15 febbraio ore 20.00 IL BARBIERE DI SIVIGLIA in diretta dal Royal Opera House di Londra. Un’opera appassionata e divertente, il capolavoro di Rossini vi regalerà una serata al cinema entusiasmante. Alle ore 19.00 incontro di introduzione all’opera. Acquista il biglietto in prevendita a prezzo ridotto!

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – un sequel divertente e creativo, con una morale che fa riflettere. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 18 febbraio ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 19 febbraio ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

BRIAN E CHARLES di di Jim Archer, una meravigliosa commedia malinconica su solitudine e tecnologia.

al Cinema Silvio Pellico: Martedì 14 febbraio ore 20.45 – Mercoledì 15 ore 21.00 – Giovedì 16 ore 15.30 – 21.00

– Giovedì 16 ore 15.30 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 15 febbraio ore 15.30 (attenzione al cambio sala, lo spettacolo serale sarà al Cinema Silvio Pellico)

