SARONNO – È presente sul territorio da più di tredici anni l’associazione culturale indipendente e trasversale “Tango Saronno”. Nata senza fini di lucro, l’associazione si pone lo scopo di promuovere la condivisione del tango argentino in tutti i suoi esperti.

Nel corso degli anni, grazie allo sforzo ed alle energie messe in campo su base volontaria dai componenti del direttivo, l’associazione è riuscita ad attirare l’attenzione di 1100 tesserati ed offrire un ventaglio di iniziative autogestite, in collaborazione con altre associazioni del territorio e con il comune di Saronno.

“Ogni domenica – raccontano dall’associazione – organizziamo per i soci una serata di tango argentino, un momento di condivisione di musica, ballo e socialità a cura della struttura della casa del Partigiano in Saronno. In collaborazione col Comune aderiamo alla giornata delle associazioni e durante il periodo estivo proponiamo serate di tango argentino all’aperto con il supporto del Comune di Origgio e l’associazione degli Alpini”.

Grazie al tesseramento ed a piccole iniziative di promozione, l’associazione non fa mancare i gadget come t-shirt, borse, portachiavi e pochette; ma soprattutto, è riuscita ad ospitare maestri argentini per proporre ai soci stage tematici di approfondimento sul ballo e sul folclore (chacarera e zamba), promuovere libri inerenti al tango e mostre fotografiche, ed organizzare seminari sulle più importanti orchestre che hanno caratterizzato la storia del tango argentino.

“A cadenza regolare – aggiugono – viene allestito un mercatino di abiti e scarpe da ballo come momento di incontro e di scambio. Il nostro bacino di utenza, piuttosto vasto, spazia fra le province di Como, Varese e Milano.”

