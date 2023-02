x x

UBOLDO – Due bombe a mano residuato della seconda guerra mondiale sono state fatte “brillare” questa mattina poco dopo le 10 alla periferia di Uboldo, in zona di via Enrico Fermi nell’area dell’ex salumificio Ceriani; e vicino alla trafficata statale 527, in quel tratto via 4 novembre. Erano state individuate tempo fa: posta l’area in sicurezza nella giornata odierna c’è stato dunque il pianificato intervento per neutralizzare gli ordigni, a cura degli artificieri dell’Esercito che se ne sono occupati in coordinamento con il comando carabinieri della Compagnia di Saronno. Sul posto anche una ambulanza del Sos Uboldo, a scopo precauzionale. C’era anche l’auto-infermieristica con il personale di Areu ed i mezzi della protezione civile. Tutto si è risolto senza particolari problemi.

Si tratta di un intervento legato al rinvenimento, qualche tempo fa, di residuati bellici nei sobborghi del paese.

(foto: alcune fasi dell’intervento a cura degli arfificieri dell’Esercito e con carabinieri, Sos Uboldo, protezione civile ed Areu)

15022023