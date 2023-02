x x

STRASBURGO – “Le visite didattiche al Parlamento europeo contribuiscono non solo ad arricchire il bagaglio culturale degli studenti ma anche a formare cittadini sempre più consapevoli dell’importanza delle istituzioni rappresentative. Anche questo è un modo per promuovere la partecipazione alla vita democratica italiana ed europea presso le nuove generazioni”.

Così l’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri, che oggi ha accolto a Strasburgo una sessantina di ragazze e ragazzi dell’istituto superiore paritario F. Cavallotti di Cassano Magnago, accompagnati dal dirigente scolastico Nicola Angelillo e dal Gianluca Alampi, guidandoli in un tour alla scoperta della sede principale dell’Eurocamera. Nel corso della visita, gli studenti hanno potuto toccare con mano, attraverso un’esperienza diretta, l’attività svolta dagli eurodeputati, dai gruppi politici e dalle Commissioni.

“«”I ragazzi si sono dimostrati molto preparati sui temi internazionali e hanno posto domande sia sul funzionamento delle istituzioni comunitarie, sia sulle questioni più attuali della politica europea, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica – ha dichiarato Tovaglieri – Queste iniziative didattiche rappresentano un’importante risorsa anche per la politica, che deve essere in grado di intercettare i sogni e le istanze dei giovani per poter costruire risposte adeguate alle aspettative delle nuove generazioni”.

