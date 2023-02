x x

Precedenza a chi arriva dal centro

SARONNO – Con i lavori programmati in questi giorni, saranno rifatti i marciapiedi – un po’ stretti e divenuti anche un po’ malconci – nel sottopasso stradale di via Milano, il tutto mentre va avanti il cantiere per rifare completamente il sottopasso ciclopedonale, che presto sarà restituito ai cittadini molto più sicuro e luminoso. Insomma, grandi lavori in questa arteria di collegamento fra centro storico e periferia e punto di passaggio anche di tante persone che si recano al vicino cimitero maggiore, che si trova proprio appena al di là del tunnel.

Con le opere in corso nel sottopasso ciclopedonale, forzatamente inutilizzabile in questo periodo, assumono particolare importanza gli interventi pianificati per questa settimana dal Comune nel sottopasso automobilistico perchè anche chi va a piedi lo deve temporaneamente utilizzare: saranno appunto rifatti i marciapiedi e c’è già la cartellonistica di avviso alle auto, avrà la precedenza chi arriva dal centro e va verso la periferia.

Ci sarà insomma un senso unico alternato per almeno una settimana visto che questa, salvo imprevisti, dovrebbe essere la durata dei lavori.

15022023