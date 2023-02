x x

VARESE – “Una grande grande soddisfazione l’elezione del nostro Giuseppe Licata, candidato al consiglio regionale della Lombardia. Grazie a lui per il coraggio, se lo merita per tutto il lavoro fatto in questi anni come sindaco e segretario provinciale di Italia viva”. A parlare è Maria Chiara Gadda, parlamentare locale ed esponente di Iv.

Prosegue Gadda: “Grazie a tutti i nostri candidati e candidate che hanno contribuito a questo risultato con generosità, alle tante persone che hanno dato una mano, e a tutti noi che ci abbiamo creduto fino in fondo. Fino all’ultimo voto. Questo è un risultato di Giuseppe, ma anche segno che per arrivare ad un risultato serve avere attorno a sè una squadra. Giuseppe rappresenterà la provincia di Varese con competenza, ne sono certa, perché è una persona seria. Si riparte da qui, il nostro progetto politico del terzo polo con Azione-Italia Viva continua e con Giuseppe il nostro partito sul territorio si rafforza”.

(foto di gruppo per gli attivisti di Azione e Italia viva con la parlamentare Maria Chiara Gadda e Giuseppe Licata)

