x x

SARONNO – Ieri sera alle 20 intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in via Genova nel centro storico dove era segnalata la presenza di una persona in difficoltà. E’ stato trovato un uomo di 49 anni che stava male ed al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica; aveva insomma bevuto troppo. E’ stato trasportato all’ospedale cittadino ma si è ben presto ripreso.

Alle 14.45 in viale Lombardia all’altezza della intersezione con via Don Sturzo, sempre a Saronno, tamponamento fra due automobili: l’ambulanza del Sos Uboldo subito accorsa ha soccorso una ragazza di 24 anni, trasportata in ospedale in città per essere medicata di non gravi contusioni. E’ intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del sinistro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

16022023