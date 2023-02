x x

CARONNO PERTUSELLA – Ce n’è anche un po’ per Caronno Pertusella del gigantesco “6” del Superenalotto, che ha consentto di vincere 371 milioni di euro, il più grande jackpot di tutti i tempi. E’ stato assegnato proprio nell’estrazione di stasera, ma non c’è stato un unico vincitore, si trattava infatti di un maxi sistema di 90 quote, vendute in tante località diverse d’Italia.

Insomma, il premio è stato suddiviso fra tutti quelli che lo avevano giocato, ed ha fruttato oltre 4 milioni di euro a vincitore: una delle quote è stata giocata a Caronno Pertusella, al bar tabacchi Cà Rossa che si trova in via 5 giornate 1716.

(foto archivio)

16022023