x x

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana denso di eventi: dal Carnevale di Limbiate e Rovellasca, con le loro maschere colorate, alla commedia dialettale al teatro san Giuseppe di Rovello, non dimenticando la musica proposta dall’associazione “Le Stanze della Musica” questa sera all’auditorium di via Padre Reina a Saronno.

Venerdì 17 febbraio

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Comincium” con Ale e Franz per la regia di Alberto Ferrari (in foto). Informazioni dettagliate al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium dell’associazione “Le Stanze della Musica” di via Padre Reina, secondo appuntamento di “Armonie Solidale 2023” rassegna musicale a scopo benefico a favore del “Gruppo Alice” e “Villaggio SOS”. Informazioni e prevendite al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

Sabato 18 febbraio

ROVELLASCA – Alle 14.30, con ritrovo in oratorio di via Monte Grappa 1, festa e sfilata in maschera per le vie del paese e gran finale con premiazioni gruppi, concorso vetrine e animazione per i più piccoli. Informazioni al sito internet www.comune.rovallasca.co.it.

LIMBIATE – Alle 14.30, da piazza Tobagi, partenza del corteo di “Carnevale” con accompagnamento della banda “Corinna Bruni”, intrattenimento per i più piccoli, concorso “La maschera più bella”. Informazioni www.comune.limbiate.mb.it.

CISLAGO – Alle 20.45, all’oratorio Sacro Cuore di via don Pietro Erba 112, incontro sul tema della pace con testimonianza con Dieudonné Nzapalainga, cardinale e arcivescovo di Banguì. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

CESANO MADERNO – Alle 21, alla biblioteca civica di via, “Sorprendente chimica”: show scientifico per tutti. Partecipazione libera fino ad esaurimento posti, informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

ORIGGIO – Alle 21, nella location di villa Borletti in via Dante Alighieri 63, l’associazione “Amici di villa Borletti” propone una serata/conferenza tenuta dal dottor Giosué Ceriani sul celebre baritono Mattia Battistini in occasione della mostra a lui dedicata il 25 febbraio prossimo. Informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al il teatro san Giuseppe di via Dante 109, va in scena lo spettacolo/cena in dialetto dal titolo “Una Question Delicada”. L’evento si inserisce nella rassegna “R-Estate Positivi” patrocinato dal Comune. Informazioni al sito internet www.comune.rovello-porro.co.it.

Domenica 19 febbraio

SARONNO – Dalle 7.30, in piazza del Mercato, torna l’appuntamento con il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Maggiori informazioni al sito internet www.prolocosaronno.it.

SARONNO – Dalle 8.30 torna in piazza dei Mercati il mercatino dei collezionisti e dell’usato a cura della Proloco di Saronno, con tanti stand vendita con libri, fumetti, giocattoli e oggetti veri d’antiquariato. Informazioni al sito internet www.prolocosaronno.it.

CISLAGO – Alle 16, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte di via Stazione e in occasione del Carnevale, va in scena lo spettacolo di burattini per più piccoli dal titolo “Anche a Carnevale, il vero tesoro è riciclare”. L’Ingresso libero e gratuito, informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di Via I° Maggio, spettacolo per ragazzi dal titolo “Cuore” con testo, regia ed interpretazione di Claudio Milano. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.