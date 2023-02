x x

SARONNO – Oggi, venerdì 17 febbraio, alle 17.30, l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica Aimo con sede a Saronno ospita Franco Berrino che sarà relatore del seminario “Salute: responsabilità, non diritto”. Franco Berrino è medico e epidemiologo ampiamente conosciuto e stimato, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Nella sua attività quarantennale di ricerca e prevenzione ha promosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e coordinato i registri tumori europei per lo studio della sopravvivenza dei malati (Progetto Eurocare). Nei suoi progetti di ricerca, Berrino ha coinvolto decine di migliaia di persone in studi sulle cause delle malattie croniche (Progetti Ordet e Epic). I risultati gli hanno consentito di promuovere sperimentazioni per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire le malattie degenerative (progetti DIANA e MeMeMe). Attualmente è presidente della fondazione La Grande Via per la promozione della longevità in salute attraverso il cibo, l’esercizio fisico e la ricerca spirituale.

L’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica di Saronno – che da oltre 10 anni forma osteopati con percorsi post diploma di maturità e post laurea – è onorata di ospitare Berrino che nel suo intervento parlerà: degli studi epidemiologici su cibo e rischio di malattie; del concetto di longevità in salute; della non sostenibilità dei sistemi sanitari; dei conflitti di interesse della politica della salute e della salute come responsabilità e non soltanto come un diritto.

L’evento, rivolto a tutti gli studenti e docenti Aimo, è eccezionalmente aperto anche a medici e professionisti sanitari che desiderano partecipare. L’ingresso è gratuito ma a causa del numero limitato di posti è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata compilando il form di richiesta al link: https://forms.office.com/e/LbRVn56syr

