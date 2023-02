x x

SARONNO – È stato nell’ultimo consiglio comunale che l’assessore alla Cultura, Laura Succi, ha dato un quadro di tutti gli appuntamenti culturali che l’amministrazione intende rinnovare e confermare. La strategia, come ha affermato l’assessore è quella di “usare la cultura come volano di marketing territoriale”, creando una struttura di eventi culturali fissi.

Il primo è il concorso lirico: “L’anno scorso – spiega Laura Succi – non è stato realizzato perché non c’erano i presupposti per una forte partecipazione; quest’anno si farà agli inizi di maggio, diventerà un appuntamento fisso. Dà anche il segno di una stretta collaborazione che vogliamo realizzare con la nuova amministrazione del Teatro. La nuova amministrazione ha dato una grande disponibilità a far diventare il teatro strumento di realizzazione degli obiettivi culturali dell’assessorato”.

Quest’anno si svolgerà la seconda edizione del festival della Poesia: che l’anno scorso è stato caratterizzato da una serrata rassegna di eventi giornalieri. “È un evento che intendiamo far diventare abitudine nelle settimane tra marzo e aprile – sottolinea l’assessore alla Cultura – e che prevede un’evoluzione su tematiche diverse – il tema di quest’anno è la libertà”.

Non manca l’attenzione alla pedagogia, con il terzo appuntamento di quest’anno rivolto ai bambini, che si terrà nel mese di maggio e auspica a diventare appuntamento fisso.

Come negli scorsi tre anni, quest’estate ci si può aspettare il ritorno della Festa della filosofia, a cavallo tra giugno e luglio.

Laura Succi non lascia indietro una piccola anticipazione circa gli appuntamenti musicali: “Abbiamo definito un trittico di concerti che i cittadini possono aspettarsi il 2 giugno, a Ferragosto e la festa del trasporto: si tratta di concerti di musica lirica o sinfonica, a seconda delle occasioni.”

Tornano anche gli appuntamenti con il professore di storia dell’arte Sergio Beato che si svolgeranno nel mese di marzo con un tema di marketing territoriale: si parlerà dell’arte e dell’architettura in città. Già la proposta dello scorso hanno aveva visto la partecipazione di molti cittadini, chiedendo anche un “bis” per alcune serate.

L’estate in villa vedrà una seconda edizione: “È un evento che ha ricevuto tante critiche – commenta Succi – ma che è stata molto gradita da coloro che ne hanno potuto usufruire: c’è sempre stato il tutto esaurito sebbene aperta ad un pubblico circoscritto. Non sarà l’unico, ma sicuramente tra gli appuntamenti ricorrenti estivi.”

L’ultimo appuntamento dell’elenco che Laura Succi presenta sono le mostre di arte contemporanea: “Siamo partiti con la mostra di Ale Guzzetti in collaborazione con l’accademia di Brera e ogni anno, compatibilmente con questo periodo, ci sarà una mostra di arte contemporanea accompagnata da incontri che aiutano gli spettatori a comprendere l’arte che ogni artista verrà portando.”

.

