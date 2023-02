x x

SARONNO – Momenti concitati nel tardo pomeriggio odierno, sabato, alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” dove poco dopo le 19 si è scatenata una lite fra stranieri, pare nordafricani, ed è anche spuntato un coltello. Uno degli stranieri è stato ferito, ed è scappato a piedi prima in piazza San Francesco e poi è arrivato sanguinante sino a metà corso Italia. Intanto in zona arrivavano le pattuglie dei carabinieri ed i mezzi di soccorso, l’ambulanza della Croce rossa e l’auto-infermieristica.

Il ferito è stato appunto individuato in corso Italia, e caricato sull’autolettiga, dove gli sono state prestate le prime cure; non è apparso in gravi condizioni. Intanto i carabinieri lo hanno interrogato ed hanno avviato indagini per chiarire i contorni dell’accaduto.

Già alle 12.45 odierne i carabinieri erano dovuti intervenire in stazione centrale per una lite.

(foto: l’intervento di carabinieri e soccorso in centro nel tardo pomeriggio odierno)

