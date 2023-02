x x

CARONNO PERTUSELLA – Sarà sabato 4 marzo il decimo anniversario dall’apertura del Wiener Haus, la trattoria e birreria di ispirazione austriaca sita in via Bergamo 175. A scandire questo periodo di festa ci saranno quattro serate tematiche con musica dal vivo.

I festeggiamenti inizieranno già nella giornata di oggi sabato 18 febbraio con una serata dedicata alla musica commerciale e alle hit del momento, sabato 4 marzo – data effettiva del decennale del locale – ci sarà il fluo party e giochi e intrattenimento nel pomeriggio sia per i grandi sia per i più piccoli; sabato 18 marzo la serata anni ‘70/’80, e il primo aprile una serata anni ’90. Durante queste serate sarà presente il dj Alex Limonta.

”È davvero un’emozione unica essere giunti a questo importante traguardo – dichiara Silvia Secci, store manager del locale – e a poterlo festeggiare insieme a tutti i nostri clienti più affezionati. Per ringraziarvi nell’aver scelto fino ad oggi il Wiener Haus di Caronno Pertusella e nel continuare a sceglierci ogni giorno, abbiamo organizzato una serie di appuntamenti ricchi di attività ricreative e divertenti che possano coinvolgere grandi e piccini. Ci auguriamo di vedervi partecipare in numerosi! ”

Programma dei festeggiamenti di sabato 4 marzo

Dalle 11 alle 18 sarà presente nel parcheggio adiacente al locale un parco giochi pensato per i più piccoli, con tanto di scivolo gonfiabile, sarà altresì presente la scuderia Rovere, con il “battesimo della sella” sul pony. Dalle 12 il locale sarà aperto per il consueto servizio prandiale. Dalle 16 alle 18.30 ci sarà un’altra iniziativa per i più piccoli, con la scuola di circo e spettacolo per bambini a cura del “Circo in cerca” di Valfortina, dalle 16.30 alle 17.30 tutti i bambini potranno far merenda con pane e nutella offerti dallo staff del locale. Alle 19 ad animare il servizio serale ci sarà il mentalista e illusionista Andrea Tirelli. A fine serata ci sarà il taglio della torta, mentre dalle 23 alle 2 ci sarà il fluo party e dj set con Alex Limonta in consolle.

“Il raggiungimento di questo prestigioso traguardo – dichiara la proprietà del locale – è stato possibile grazie all’impegno, alla passione e alla professionalità che mostrano i collaboratori nello svolgimento delle attività quotidiane per offrire a tutti i nostri clienti piatti di qualità e un servizio efficiente e completo. Qualità e affidabilità sono i nostri punti di forza che ci hanno permesso di costruire rapporti di fiducia con le persone e di far crescere in questi dieci anni il nostro locale. A queste si aggiunge naturalmente un solido legame con il territorio di Caronno Pertusella e con i paesi limitrofi. Un’alleanza quella con il territorio che si è dimostrata essere strategica per far fronte alle difficoltà che ci hanno investito in questi ultimi anni di emergenza sanitaria. A tal proposito ci teniamo a rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i clienti che hanno continuato a credere in noi nonostante il momento complesso ed emergenziale che stavamo affrontando.”

