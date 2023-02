x x

SARONNO – Superenalotto, a Caronno una delle quote della maxi vincita. Il titolare: “Spero sia uno dei pensionati che ha giocato”.

E’ stato il personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno a soccorrere la ciclista vittima dell’incidente avvenuto venerdì 17 febbraio alla rotonda tra via Marconi, via Piave e via Roma a Saronno.

Ha colpito e strappato lo specchietto di un’auto che stava facendo manovra e non si è nemmeno fermato. E’ la ricostruzione di quanto accaduto l’altra mattina in via Vittorio Veneto alle porte del centro storico.

Cosa fare nel week-end: torna il Carnevale a Rovellasca e Limbiate con sfilate, musica e divertimento per tutti.

18022023