ROVELLASCA – Pomeriggio di giubilo e festa per le centinaia di persone accorse alla sfilata di Carnevale di Rovellasca. Protagonisti i carri tra cui quello del corpo musicale e dell’oratorio, elemento caratterizzante la voglia di tornare a respirare e di celebrare insieme la vita divertendosi e condividendo momenti di gioia.

Il corteo ha iniziato il proprio percorso all’oratorio di via Monte Grappa 1 per poi deviare all’interno del parco cittadino facendo esplodere i festeggiamenti: orde di bambini intenti a guerreggiare armati di coriandoli colorati e bombolette di strisce filanti hanno invaso i viali e i prati. Tra i tanti che ballano e ridono si intravedono i più strampalati travestimenti, c’è chi ha optato per il classico clown dal naso rosso e chi, invece, ha voluto osare di più diventando un unicorno variopinto o un impavido capitano di vascello. Molto apprezzate sono state le maschere stile veneziano che hanno funto da capofila dell’intera sfilata.

Il primo Carnevale post Covid è stato quindi un successo all’insegna della semplicità e della convivialità. Soprattutto i più giovani, maggiormente propensi all’uso della fantasia, hanno potuto immedesimarsi nei propri eroi e nelle proprie eroine trasformando una bellissima giornata di sole in un momento magico per tutti.

