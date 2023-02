x x

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – La segnalazione della presenza di una persona in difficoltà in via Bellavita a Saronno è giunta oggi alle 14.10: sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese, è stato soccorso un uomo di 49 anni al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto troppo; è stato trasportato all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

La scorsa notte all’1 in via I maggio a Ceriano Laghetto intervento di una pattuglia dei carabinieri e di una ambulanza della Croce rossa di Misinto. Al 118 era stata segnalata una lite, un uomo di 61 anni è stato medicato per lievi contusioni al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno; i militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.

