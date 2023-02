x x

CARONNO PERTUSELLA – Un punto guadagnato per la Pallavolo Caronno nella sfida alla prima in classifica, la Yaka Volley Malnate. Quella fra il tardo pomeriggio e la serata odierna (inizio alle 19.30) è stata una partita molto emozionante davanti al pubblico delle grandi occasioni ed ha visto vincere Yaka Volley col risultato di 3 a 2, ma solo per qualche dettaglio.

Questi i risultati dei set: 25-20, 16-25, 25-13, 23-25, 12-15.

Partono bene i ragazzi di coach caronnese Claudio Gervasoni che vincono il primo e terzo set avendo la possibilità di portarsi a casa anche il quarto parziale (23-22), ma come diceva qualcuno “la palla è rotonda” e quindi si va al tie-break. Il quinto parziale va a Yaka che sbaglia meno e viene anche aiutato da “qualche” errore arbitrale.

“Ma lunedi si torna in palestra a lavorare ancora più convinti delle nostre possibilità perché anche stasera, aldilà del risultato, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutte le squadre più forti” dicono i dirigenti del Caronno.

