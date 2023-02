x x

SARONNO – CISLAGO – Ieri, sabato 18 febbraio, è rientrata in Italia, precisamente all’aeroporto di Venezia la salma di Angelo Zen, l’imprenditore italiano vittima del terremoto in Turchia, morto nel crollo dell’albergo dove alloggiava per motivi di lavoro a Kahramanmaras.

A riportare la notizia l’agenzia Ansa.

Arrivato nel tardo pomeriggio il feretro di Zen, che risiedeva a Martellago (Venezia) ma era nato a Saronno ed aveva alcuni parenti Cislago, è stato trasportato a Romano D’Ezzelino in provincia di Vicenza dove vive la madre.

Secondo quanto trapelato in queste prime ore la cerimonia funebre verrà celebrata proprio a Romano in forma strettamente privata probabilmente la prossima settimana.

