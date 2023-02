x x

COGLIATE – Una partita quasi a senso unico quella disputata nel pomeriggio odierno nel centro giovanile di Cogliate tra Cogliatese e Ardor valida per la 20° giornata del girone x della seconda categoria.

Al minuto 27 del primo tempo Sbordone sblocca il match portando in vantaggio gli ospiti con un grandissimo goal su punizione sul quale l’estremo difensore dei padroni di casa non può fare nulla. Il risultato di 0-1 resta invariato fino ai minuti finali della seconda metà di gara quando Lorenzo Ferrario, insaccando la palla in rete, raddoppia il risultato e chiude definitivamente la partita.

Ardor che dunque, con molta voglia di rivalsa, torna a vincere dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Marnate portandosi così a pari punti con l’Oratorio Lainate al 10° posto in classifica. Quindicesima sconfitta stagionale invece per la Cogliatese che, non vincendo dallo scorso 11 dicembre, resta vicina a soli 5 punti dalla zona play out.

Aldo Falgares

ASD COGLIATESE – UC ARDOR ASD 0-2

Asd COGLIATESE: Salvadore, Marcolongo, Rose (33′ st Forliano), Balestrini (36′ st Elli), Ferrario Ri, Pastore, Borghi (19′ st Murari), Manno (9′ st Zampieri), Pascale (19′ st Pecin), Quici, Ferrario Ro. A disposizione: Ortolan, Basilico, Ventrella, Cattaneo. All: Celano.

Uc ARDOR Asd: Pomatto, Monza, Pelosi, Kruhlov (8′ st Montagner), Franzini, Colombo, Sbordone, Formenti (8′ st Petena), Ferrario L (32′ st Inzaghi), Montorio (19′ st Zanonato), Mouchammir (26′ st Lo Bue). A disposizione: Listo, Fucchi, Genoni. All: Airoldi.

Marcatori: 27′ pt Sbordone (a), 43′ st Ferrario L. (a).