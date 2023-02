x x

LAINATE: Una partita molto combattuta ed importante per le sorti della parte di metà classifica quella disputata a Lainate questo pomeriggio tra Oratorio San Francesco e Pro Juventute.

La squadra ospite, dopo la sconfitta netta della scorsa giornata contro il terzo in classifica Cistellum, riesce a rialzarsi con molta rivalsa strappando per 1-2 una partita combattuta ed importantissima contro il San Francesco grazie alla quale si avvicina a solo un punto di distacco dall’Oratorio Lainate e dall’Ardor che al momento occupano rispettivamente l’11° e la 10° posizione in classifica.

Risultato e situazione differente invece in casa Oratorio San Francesco dove non si vince da tre giornate e dove sembra ormai concluso il sogno play off dal momento in cui scende all’8° posto in classifica a ben 15 punti dall’Antoniana che occupa momentaneamente la quinta posizione.

Aldo Falgares

ASD ORATORIO SAN FRANCESCO – ASD PRO JUVENTUTE 1-2

Asd ORATORIO SAN FRANCESCO: Mercuriali, Ferrario, Belbusti (1’ st Pappa), Incoronato (1’ st Mariutti), Vinciguerra (1’ st Ilare), Brivio, Panaia, Puccio, (25’ st Tarabelloni), Pravettoni, Lodi, Orlando (1’ st Rafalian). A disposizione: Musazzi, Tocchio, Gaviraghi, Bargauan. All: Marano.

Asd PRO JUVENTUTE: Camillo, Soldi, Gallo, Ceriani, Geron, Reda M, Anafllouss, Flores, Colombo, Bergomi, Regalati. A disposizione. Caruana, venegoni, Panaia, crespi, Reda S, Spagnuolo, Secchieri. All: Casati.