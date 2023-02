x x

POGLIANO MILANESE – Netto successo, nel campionato di Terza categoria legnanese, per la capolista Frazione calcistica Dal Pozzo in trasferta domenica pomeriggio contro il San Luigi Pogliano, è finita 0-4, per la sedicesima giornata.

San Luigi in completo gialloblu, Dal Pozzo in maglia amaranto e completo nero. Queste le scelte di mister Borgatti: Arrighi, Osculati (capitano), Cusato, Sevesi, Stefanizzi, Algeri, Tricarico, Corradini, Canti, Maggiore, Caldart. A disposizione: Barzanò, Guida, Riccardi, Daga, Defendenti, Zraidi, Barone, Benzi, Gueye.

I gol: al 44’ punizione ben battuta da Sevesi viene toccata malamente da un avversario che spiazza il proprio portiere e ci porta in vantaggio: 1-0. Al 80’ Gueye decide di ingranare la quinta, contropiede e supera in velocità il diretto avversario sulla destra, palla dentro, Zraidi fa scorrere per Benzi che di destro supera il portiere sul secondo palo: gol. E primo gol stagionale per l’attaccante alla sua seconda esperienza in gialloverde! Sul 2-0 la partita si mettere sui binari al Dal Pozzo più congeniali: rinvio lungo all’82’, la palla sembra irraggiungibile, non la pensa in questo modo Gueye che con il fuoco sotto i piedi riesce ad anticipare il portiere in uscita e festeggiare con braccia alzare ancora prima di gonfiare la rete: 3-0. Al 85’ ha una occasione anche Maggiore, palla dentro per lui, dribbling ad allargarsi per saltare il portiere ma il tiro colpisce solo l’esterno della rete. Un minuto va in scena il teatro dell’assurdo: Algeri batte una punizione da 40 metri, colpisce forte con una bella parabola che va a insaccarsi proprio nell’angolino alto alla destra del portiere colto di sorpresa: 4-0.

(foto: saluto finale del Dal Pozzo ai tifosi ed una azione di gioco)

