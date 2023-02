Calcio serie D: fra Varesina e la Folgore del saronnese Melosi finisce ad occhiali, con qualche protesta

VENEGONO SUPERIORE – In serie D, 24′ giornata, non solo l’ennesima sconfitta della Caronnese che ora vede davvero la retrocessione in Eccellenza ma anche il pari interno, 0-0, fra la matricola Varesina e la Folgore Caratese allenata dal saronnese Giuliano Melosi (in foto). Incontro combatutto, con qualche decisione dubbia dell’arbitro da una parte e dall’altra e con i brianzoli nel finale a protestare per un rigore non dato. Alla fine le due squadre si sono divise la posta, consentendo alla Varesina di restare subito alle spalle delle migliori mentre la Folgore dovrà ancora lottare per centrare l’obiettivo della salvezza.

Risultati: Alcione Milano-Virtus Ciserano 2-0, Breno-Varese 1-0, Desenzano-Caronnese 3-0, Casatese-Sporting Franciacorta 1-2, Real Calepina-Ponte San Pietro 0-0, Seregno-Lumezzane 0-5, Sona-Arconatese 0-4, Varesina-Folgore Caratese 0-0, Villa Valle-Brusaporto 3-3. Classifica: Lumezzane 56 punti, Alcione 52, Arconatese 41, Varesina 39, Sporting Franciacorta e Casatese 38, Brusaporto e Virtus Ciserano 34, Desenzano e Ponte San Pietro 33, Folgore Caratese 29, Seregno e Villa Valle 28, Real Calepina 25, Breno 23, Varese 21, Sona 16, Caronnese 13.

