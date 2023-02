x x

VARESE – “Ieri a Varese per la consegna delle chiavi della città al re Bosino da parte del sindaco Davide Galimberti”: anche la parlamentare locale, Maria Chiara Gadda, ha partecipato alla cerimonia che ha aperto il carnevale a Varese. “Settimana prossima sarà carnevale e per una settimana ci sarà questo ormai storico e divertente passaggio di consegne grazie alla Famiglia Bosina. Dobbiamo – dice Gadda – riappropriarci della capacità di stupirci, di osservare e vivere le cose belle che riguardano le nostre comunità. I bambini non hanno timore a esprimere il loro wow di fronte alle piccole cose, e noi adulti certe volte forse per un eccesso di pudore ci priviamo di quella naturalezza che rende la vita e i rapporti più piacevoli. Lasciamoci andare ogni tanto. Per me è stato un super doppio wow sfilare con l’auto d‘epoca e prometto… la prossima volta mi vesto pure io”.

