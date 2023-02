x x

MISINTO / COGLIATE – E’ stato domato nel pomeriggio di ieri e poi ci sono stati gli interventi di pulizia e per smassare le ceneri così che non vi fossero nuovi focolai: intenso sabato al Parco delle Groane nella zona di Sant’Andrea fra Misinto e Cogliate, per l’ennesimo incendio, con un fronte delle fiamme ad un certo punto piuttosto ampio. Oltre a vigili del fuoco e volontari di protezione civile e del Sei, Servizi emergenza integrati, per spegnere le fiamme è stato schierato anche un elicottero.

Ora da quantificare con precisione l’entità del danno ai boschi della zona, e la sua estensione mentre sono in corso accertamenti per risalire alle causa dell’accaduto ovvero da dove sia partita la prima scintilla.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Sei: alcuni momenti dell’intervento di spegnimento dell’incendio)

19022023