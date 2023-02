x x

SARONNO – “Come segretario del Partito Democratico di Saronno voglio, prima di tutto, ringraziare tutti coloro che il 12 e 13 febbraio scorso si sono recati alle urne per cercare di dare alla nostra Regione un diverso governo, più attento alle esigenze di tante persone che oggi fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese”

Inizia così la nota del segretario cittadino del Pd Rino Cataneo che fa il punto dell’ultima tornata elettorale ma lancia anche le primarie.

“Purtroppo la scarsa partecipazione al voto e il coacervo di interessi che fanno del Centrodestra un soggetto difficile da abbattere, ci hanno ancora una volta costretti alla sconfitta, pur in presenza di un candidato Pier Francesco Majorino di sicuro appeal, per storia personale di rilievo.

Ma pur nella sconfitta siamo soddisfatti del consenso raccolto dalla nostra assessora Ilaria Pagani. I saronnesi hanno dimostrato, nonostante l’alto astensionismo al voto che ha caratterizzato queste elezioni, una forte volontà e determinazione di opporsi a questo Destracentro, che da settembre guida il nostro Paese, e che dal 14 febbraio guiderà anche la Regione: nonostante la sconfitta oggi il Pd è il primo partito in città con il 27,8% circa.

E gli viene assegnato il compito di organizzare una coalizione che sappia vigilare, opporsi e contrastare le pulsioni liberticide di questa maggioranza.Tutto questo è avvenuto per il nostro partito in assenza della figura più rappresentativa: “il segretario”, dimessosi circa 6 mesi fa dopo la sconfitta alle politiche.

Finalmente il percorso per la sua sostituzione sta arrivando a conclusione, i circoli anche nella nostra provincia stanno ultimando la scelta dei 2 candidati che andranno alle primarie aperte di domenica 26 febbraio che per Saronno si terranno in Villa Gianetti dalle 8 alle 20. In questo percorso, il circolo di Saronno ha espresso, tramite i suoi iscritti la preferenza per la candidata Elly Schlein con il 72,8% e il 27,2%a Bonacini

Potranno partecipare al voto delle primarie tutti i Saronnesi munendosi di un documento di identità, sottoscrivendo la carta dei valori e versando un piccolo contributo.

Quindi ribadisco l’invito a tutti i cittadini che vogliano contribuire a sostenere una sinistra più attenta ai problemi della vita delle persone oggi in difficoltà, a partecipare all’elezione del nuovo segretario nazionale del partito democratico, recandosi nella giornata di domenica 26 febbraio in villa Gianetti a Saronno.

