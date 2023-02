x x

SARONNO – E’ stato identificato nelle ultime ore dai carabinieri della compagnia di Saronno l’uomo che lo scorso 18 gennaio aggredì un’83enne reduce dal mercato per strapparle i gioielli. Ora i militari sono risaliti, anche grazie alle immagine delle videosorveglianza, all’autore del blitz che è stato identificato.

La donna stava rientrando da un giro al mercato cittadino. In via San Giuseppe. A pochi passi dal centro di Saronno e dalle bancarelle. L’uomo l’ha spinta dentro il portone appena lei ha fatto scattare la serratura ed ha aperto la porta. Le ha strappato gli orecchini e la collana e l’ha spinta a terra.

E’ stato tutto rapidissimo. La donna è rimasta a terra mentre i vicini davano l’allarme e chiedevano aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato l’83enne dolorante e provata all’ospedale di Saronno. Al pronto soccorso le hanno medicato le ferite alle orecchie e sottoposta ad accertamenti per valutare le conseguenze della caduta. Rapido l’intervento dei carabinieri della compagnia di Saronno che hanno raccolto tutti gli elementi per avviare le indagini che hanno portato in queste ore a identificare l’aggressore.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione