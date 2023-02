x x

UBOLDO – Nei prossimi giorni verrà sottoscritto il contratto per l’assegnazione della sede Sos all’interno dell’ex Mercantile. L’immobile di proprietà comunale, di circa 250 metri quadrati più deposito automezzi e soppalco è stato assegnato all’associazione a seguito del bando fatto nel mese di settembre 2022

“Siamo molto contenti di questo risultato – spiega l’Amministrazione comunale – l’operato della Sos molto apprezzato dalla nostra comunità e la sua presenza sul territorio è una valida ed importante risorsa per i nostri concittadini. E’ doveroso ringraziare il personale, i volontari dell’associazione per l’impegno quotidiano che gratuitamente mettono a disposizione dei cittadini e delle cittadine in difficoltà. Il vostro silenzioso lavoro, la vostra professionalità e delicatezza sono motivo di orgoglio per la nostra comunità”.

