SARONNO – Andrea Chiodi è il nuovo direttore artistico del teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio. Ne ha dato notizia nella tarda mattinata odierna, parlando ai microfoni di Radiorizzonti, la vicesindaco Laura Succi.

“Stiamo lavorando ad un programma culturale di altissimo livello – ha detto Succi – ed abbiamo individuato come direttore artistico Andrea Chiodi, che lavora con i maggiori teatri del nord italia e attualnente anche a Lugano in Svizzera. Con lui stiamo cercando di realizzare un programma triennale di rilancio, con sviluppo della prosa un po’ dimenticata negli ultimi anni, tanti hanno non rinnovato l’abbonamento perchè non trovavano cose interessanti per loro. Sarà un cartellone sicuramente anche di grande intrattenimento. E si sta lavorando per coinvolgere di più le scuole. La prossima sarà una stagione che verrà presentata in anticipo, forse a maggio, coinvolgendo la città per la stagione 2023-2024, e cercheremo di connettere molto bene la programmazione del teatro con l’assessorato alla Cultura, con il teatro che diventa il braccio che realizza le politiche culturali dell’assessorato, in collaborazione con le scuole”.

