CERIANO LAGHETTO – Una camminata lenta, con le pause e le occasioni per riflettere su testi preparati in classe: così i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) hanno vissuto venerdì scorso, il momento di commemorazione per la Giornata della Memoria e per il Giorno del Ricordo. L’iniziativa, promossa dalla scuola, ha visto protagonisti i ragazzi affiancati dal sindaco, dagli assessori, polizia locale, carabinieri e cittadini che hanno voluto unirsi a questa originale commemorazione. Ad aprire il piccolo corteo c’erano ragazzi con la tuta a strisce, i numeri di matricola tatuati e gli altri segni distintivi dei deportati nei campi di sterminio, che hanno dato vita ad una breve rappresentazione scenica nel sottopasso ciclopedonale nei pressi della rotatoria sulla via Mazzini.

Ad accompagnarli c’era la professoressa Rita Iuliani, responsabile del progetto del Ccrr. All’arrivo in frazione Dal Pozzo, i ragazzi hanno raggiunto il parco Norma Cossetto, rendendo omaggio al monumento che ricorda la studentessa istriana violentata dai partigiani jugoslavi e gettata in una foiba. “Abbiamo vissuto momenti di grande intensità grazie all’ottimo lavoro di ricerca e preparazione svolto dai nostri ragazzi su queste due tragedie della storia di cui è importante alimentare costantemente la memoria e per questo voglio complimentarmi pubblicamente con loro e i loro insegnanti” commenta il sindaco Roberto Crippa.

“È stata una mattinata coinvolgente, che ha visto i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze impegnarsi a fondo per un lavoro che ci ha aiutato a ripercorrere, anche fisicamente, con la suggestiva camminata, alcuni dei momenti più bui del Novecento, che è importante tenere sempre vivi e di questo ringrazio tutti i ragazzi e i docenti che li hanno seguiti in questo progetto” aggiunge l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo. Successivamente il corteo si è spostato di qualche decina di metri per raggiungere il nuovo parco pubblico inclusivo Jurij Gagarin per svelare la targa di intitolazione e per concludere la mattinata con un rinfresco offerto dalla Consulta di frazione Dal Pozzo.

