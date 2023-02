x x

CISLAGO – All’interno del parco di via Leopardi, alla Massina, è presente un nuovo spazio ludico inclusivo, con un grande scivolo e un’area sensoriale-musicale, in cui il gioco diventa davvero un diritto per tutti i bambini. L’obiettivo dell’amministrazione – che ha partecipato al bando parchi giochi inclusivi, e ha beneficiato del contributo per la sua realizzazione – era quello di offrire uno spazio che fosse davvero inclusivo, a garanzia del diritto di ogni bambino di poter giocare e divertirsi, nel rispetto dei desideri e delle fragilità di ciascuno. Uno spazio progettato affinché non ci siano barriere, con giochi per tutti, che favorisca l’incontro e il confronto tra i bambini, per condividere divertimento e riconoscersi uguali nella bellezza delle diversità.

“La realizzazione di questo progetto rappresenta un’importante tappa del percorso di inclusione e ci auguriamo che questo possa essere un primo, piccolo passo, che ci porterà a realizzare progetti simili anche su altre aree del nostro paese – dicono dal Comune – Grazie ai coordinatori, docenti e bambini della scuola dell’Infanzia primi passi e primaria don Luigi Monza, per aver condiviso con noi questo emozionante e bellissimo pomeriggio. Grazie a Luca Landolfi, coordinatore dei servizi educativi della cooperativa Il Granello, per la sua preziosa presenza e per aver spiegato, come solo lui sa fare, il valore e l’importanza dell’inclusione. Alla polizia locale di Cislago e Gerenzano, e ai volontari di protezione Civile, la nostra più sentita gratitudine per il prezioso supporto. Perché il diritto al gioco è una cosa seria”.

(foto: alcuni momenti del taglio del nastro)

