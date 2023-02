x x

SARONNO – Strappò i gioielli ad un’anziana di Saronno finita all’ospedale: identificato dai carabinieri.

E’ rientrata in Italia, precisamente all’aeroporto di Venezia la salma di Angelo Zen, l’imprenditore italiano nativo di Saronno e vittima del terremoto in Turchia, morto nel crollo dell’albergo dove alloggiava per motivi di lavoro a Kahramanmaras.

“Finalmente il percorso per la sua sostituzione sta arrivando a conclusione, i circoli anche nella nostra provincia stanno ultimando la scelta dei 2 candidati che andranno alle primarie aperte di domenica 26 febbraio che per Saronno si terranno in Villa Gianetti dalle 8 alle 20. In questo percorso, il circolo di Saronno ha espresso, tramite i suoi iscritti la preferenza per la candidata Elly Schlein con il 72,8% e il 27,2% a Bonaccini”. Così il Pd saronnese.

20022023