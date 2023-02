x x

ROVELLO PORRO – Una domenica di controlli serali quella che ha visto impegnati sindaco Marco Volontè, polizia locale, Ufficio tecnico e alcuni assessori per cercare di contrastare le numerose criticità legate all’errato conferimento dei rifiuti solidi urbani. A coloro che sono stati colti in flagranza, per questa volta, sono state spiegate nuovamente modalità e tempistiche di conferimento e lasciato un volantino in più lingue distribuito da Gelsia.

L’Amministrazione, si legge in una nota dell’ene locale, “è convinta che controlli incessanti, anche grazie all’utilizzo delle telecamere, e tolleranza zero verso i comportamenti incivili porteranno a risultati concreti. Nella stessa serata sono state comminate anche delle multe per delle violazioni al codice della strada”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: alcune fasi dei controlli nella serata di domenica a Rovello Porro)

20022023