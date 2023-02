x x

SARONNO – Ha avuto luogo sabato pomeriggio alla bottega equosolidale del Sandalo in vicolo Santa Marta la campagna soci 2023, un momento conviviale all’insegna della sostenibilità, ambientale e sociale. Secondo le stime del direttivo dell’associazione, il numero dei tesserati annuali si aggira intorno alle 80 adesioni, di cui 40 sono volontari attivi, che dedicano la maggior parte del loro tempo all’associazione, sia dal punto di vista organizzativo delle iniziative proposte sia dal punto di vista amministrativo.

L’obiettivo del Sandalo è dare sostegno a piccoli produttori del sud del mondo e italiani che non avrebbero altrimenti accesso sul mercato, sostenerli quindi nella vendita per dare loro e ai lavoratori coinvolti una vita dignitosa, lontana dagli illeciti e dagli abusi lavorativi e dal caporalato; “Dare voce ai tanti piccoli contadini e artigiani – dichiara Letizia Zambotti – del mondo che vogliono lavorare con un’economia giusta, lavoriamo anche con cooperative italiane del sud che lavorano su terreni confiscati alla mafia.”

Il Sandalo nasce 30 anni fa, ed è parte della rete creata dal consorzio Altromercato, la principale realtà di commercio equosolidale in Italia, che ha come obiettivo quello di “favorire il mercato equo solidale senza marginalizzazione né sfruttamento, e dove la terra è rispettata e protetta.”

Ad allietare l’evento hanno presenziato due musicisti jazz: Alberto Luca Stasi al Sax e Giuseppe Ponzo alla chitarra, che hanno intrattenuto i presenti, che alle 16.30, orario di inizio dei musicisti erano circa una ventina.

Tra i prossimi eventi in programma, ci sarà una degustazione di caffè con gli alunni dell’indirizzo alberghiero del Collegio Arcivescovile Castelli, facenti parte delle classi quarte; ci sarà altresì la spiegazione da parte dei volontari del Sandalo di ciò che sta dietro alla produzione del caffè, dal procedimento di produzione alle condizioni lavorative di coloro che lo producono.

Per chiarire la tipologia di prodotti venduti alla “Bottega del mondo” come la chiamano i volontari dell’associazione e i frequentatori dell’emporio di vicolo Santa Marta, Letizia Zambotti ha mostrato ad alcuni presenti come esempio i detersivi “Bergoglio”, prodotti da “Felici da matti”, una cooperativa sociale calabrese di Roccella Ionica (Rc), nella Locride, utilizzando olii esausti provenienti dai ristoranti, e prodotti in un ambiente sostenibile sia dal punto di vista produttivo che lavorativo.

