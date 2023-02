x x

SENIGALLIA: LA CITTÀ BIKER FRIENDLY

Negli ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale di chi sceglie di trascorrere le vacanze pedalando nel nostro Paese e per il cicloturismo quest’anno lo scenario estivo potrebbe registrare un ulteriore aumento. Per quelli che amano macinare chilometri Senigallia è la meta ideale: ci sono percorsi lungo la costa in cui godersi i bassi paesaggi sentendo il profumo del mare, altri in cui ci si ferma sul crinale di una collina ad ammirare la dolcezza della campagna marchigiana e tra i filari e gli ulivi fare una merenda con pane e olio ed un bicchiere di vino. Salute!

Attraverso i numerosi percorsi ciclabili potrete vivere l’esperienza delle Marche conciliando lo sport con la cultura, l’enogastronomia e, naturalmente, la natura. Scoprirete che tra le variopinte geometrie della campagna marchigiana si cela un arcipelago di paesini arroccati sulle colline, circondati dalle mura e sovrastati dal campanile. Sono gli antichi borghi conservati perfettamente come Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e Barbara fino a S. Lorenzo. Da Senigallia si può anche partire per esplorare il pesarese e scoprire, oltre alla città di Rossini, l’antico castello di Mondavio e poi proseguire per Urbino, perla delle Marche. Ogni borgo, ogni paese ha la sua storia, e se è la cultura la vostra passione vi consigliamo di arrivare agli scavi archologici di Pergola ed ammirare gli splendidi Bronzi di Cartoceto e proseguire fino a Fonte Avellana per visitare il suo magnifico Monastero.

Pedalando tra le dolci colline ombrose delle Marche la natura si respira a pieni polmoni, verdi prati, dorati campi di grano e festosi girasoli vi accompagneranno durante il tragitto, avanzando verso l’interno il paesaggio diventa montuoso ma è proprio qui che vi aspettano delle rinfrescati meraviglie naturali, la Gola del Furlo in cui potrete rilassarvi sulle sponde del Candigliano che la attraversa o mettervi alla prova nell’arrampicata fino alla vetta delle montagne. A pochi chilometri si trovano le Grotte di Frasassi, le più grandi d’Europa, un enorme complesso di caverne carsiche in cui l’acqua ed il tempo hanno scolpito un paesaggio fiabesco e che ogni anno attira turisti da tutto il mondo.

Nel vostro viaggio, qualunque sia la meta, vi troverete spesso a pedalare tra vigne ed uliveti e allora perché non visitare anche una cantina o un frantoio per conoscere i segreti di due eccellenze del nostro Paese? Le cantine ed i frantoi organizzano continuamente visite, aperitivi e assaggi quindi sarà facile concedersi un buon bicchiere di Verdicchio o una bottiglia di saporita raggia. I percorsi permettono anche di spostarsi lungo la riviera adriatica, dalla spiaggia di Porto Novo ad Ancona alla panoramica di S. Bartalo a Pesaro per oltre 100 km di costa per conoscere la vita, la cultura e la natura del litorale.

Tutti questi itinerari sono suddivisi e classificati per lunghezza e difficoltà, i cicloturisti possono appoggiarsi ad una rete di servizi che comprendono qualsiasi tipo di assistenza tecnica per i loro mezzi e li accompagnano nella scelta tra i diversi percorsi. Chi vuole può anche richiedere una guida per non perdersi nemmeno un dettaglio delle bellezze che vedrà e al ritorno potrete naturalmente rilassarvi in spiaggia o in piscina ma anche approfittare di una delle SPA o dei centri benessere per ristorare il corpo e la mente.

PRONTI A PARTIRE?

La proposta è molto ampia ma per fortuna è possibile rivolgersi a Incoming Senigallia, il tour operator dedicato alla promozione della città e del territorio. Sul loro portale si possono trovare convenienti pacchetti dedicati agli amanti delle due ruote oppure da lì mettersi in contatto per maggiori informazioni o per qualsiasi tipo di aiuto nel preparare la vostra vacanza.

Senigallia ti aspetta, prenota subito e vieni a vivere l’esperienza unica del Marcheshire.





