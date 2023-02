x x

SARONNO – Nella mattina di oggi, martedì 21 febbraio, al liceo scientifico GB Grassi di Saronno è arrivata una troupe Rai per realizzare un servizio per il TgR Lombardia.

Il giornalista ha raccolto le interviste di professori e studenti del liceo scientifico per la mobilitazione attuata per salvare “Pedro”, il cedro del giardino della struttura che, secondo un progetto della Provincia, dovrà essere abbattuto per l’ampliamento del numero di aule nell’istituto.

L’inviato, Marco Signorelli, venuto a conoscenza dell’iniziativa contro l’abbattimento dell’albero tramite Legambiente che negli scorsi giorni ha espresso il suo pieno sostegno alla causa e attratto dal tema che egli stesso afferma essere “un argomento importante di rilevanza ambientale che merita attenzione”, ha deciso di fare un servizio. Le immagini ed interviste odierne sono andate in onda alle ore 14 di oggi su Rai 3.

