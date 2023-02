x x

LIMBIATE – In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa dell’ambasciatore Luca Attanasio, nativo di Saronno e originario di Limbiate, ucciso in un attentato in Congo durante una missione diplomatica insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del convoglio Mustapha Milambo il 22 febbraio 2021, l’Amministrazione comunale di Limbiate, in collaborazione con la parrocchia San Giorgio e l’associazione “Amici di Luca”, ha organizzato una giornata per commemorare la figura dell’ambasciatore.

Gli appuntamenti previsti

L’iniziativa è in programma mercoledì 22 e prevede diversi momenti, tra i quali un incontro al teatro limbiatese di via Valsugana con gli studenti delle scuole locali (alle 9.15) e la marcia “Per non dimenticare” (alle 10.45), che partirà dal teatro in direzione Vdi illa Attanasio (già Rasini-Medolago), dove verrà scoperta la targa di intitolazione della Villa (alle 11.30). In serata, alle alle 21 alla chiesa di San Giorgio in via Piave si terrà la santa messa celebrata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

(foto: Luca Attanasio)