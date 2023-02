x x

SARONNO – Appuntamento lo scorso fine settimana al centro islamico di via Grieg per un incontro con Qariah Hajar Boussaq: non è mancata una nutrita partecipazione, a fare glli onori di casa l’imam saronnese, Najib Al Bared.

“Memorizzatrice del sacro corano, professoressa e vincitrice di molti concorsi nazionali e internazionali di Corano, Boussaq ha avuto modo di conoscere il centro culturale islamico di Saronno e di tenere una conferenza” ricordano i responsabili della struttura. L’evento si è tenuto in collaborazione con la Confederazione islamica italiana.

E’ stato questo una delle molte iniziative culturali, religiose e di approfondimento organizzate periodicamente dal centro islamico saronnese, particolarmente attiva in questi ambiti.

(foto: un momento della serata)

