ROMA – In occasione del secondo anniversario della morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, nativo di Saronno e originario di Limbiate, ucciso in un attentato in Congo durante una missione diplomatica insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista del convoglio Mustapha Milambo oggi si è tenuta una celebrazione in Senato.

Ed è arrivata anche una dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Nel secondo anniversario della tragica uccisione dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, desidero esprimere sentimenti di partecipe vicinanza al dolore delle loro famiglie. La Repubblica Italiana conserva la memoria del sacrificio loro e di tutti coloro che hanno generosamente dato la vita nel servire le Istituzioni. Nel loro ricordo prosegue l’impegno italiano in Africa per la promozione dei valori di solidarietà e convivenza pacifica tra i popoli”

