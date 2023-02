x x

SARONNO – Quattro rapine imputate al 34enne arrestato dai carabinieri. Incastrato da un tatuaggio.

Cedro liceo Grassi, la Rai dà voce all’appello di studenti e professori per salvare Pedro.

Il rogo è divampato nel pomeriggio di sabato nei boschi di Sant’Andrea tra i comuni di Misinto e Cogliate, zona già interessata da incendi anche nel recente passato. Il fuoco ha intaccato un’area di circa 9 ettari.

All’interno del parco di via Leopardi, alla Massina, è presente un nuovo spazio ludico inclusivo, con un grande scivolo e un’area sensoriale-musicale, in cui il gioco diventa davvero un diritto per tutti i bambini. L’obiettivo dell’amministrazione – che ha partecipato al bando parchi giochi inclusivi, e ha beneficiato del contributo per la sua realizzazione – era quello di offrire uno spazio che fosse davvero inclusivo.

