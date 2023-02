x x

BREGNANO – Sono stati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno a domare l’incendio scoppiato oggi mercoledì 22 febbraio alle 13 circa via San Francesco

A bruciare, per cause ancora da determinare una vettura e una tettoia all’interno di un cortile privato. A rendere più complesse le operazioni anche lo scoppio di una bombola di Gpl. Le fiamme sono state completamente domande e non si segnalano feriti.

Dopo aver domato l’incendio i vigili del fuoco saronnesi e comaschi si sono occupati della messa in sicurezza e ovviamente delle indagini per risalire alle cause del sinistro che hanno visto in prima linea anche i carabinieri competenti per il territorio.

