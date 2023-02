x x

SARONNO – Dal 22 febbraio al 1 marzo tutti i film in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – la nuova commedia con Tom Hanks, un film che lascerà il segno in ognuno di voi.

Dal 23 al 27 febbraio – NON COSI’ VICINO di Marc Forster

Giovedì 23 – Venerdì 24 – Sabato 25 ore 21.00

Domenica 26 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 27 ore 21.00

Dal 24 al 26 febbraio – Carnevale al Cinema con il divertentissimo film d’animazione MUMMIE A SPASSO NEL TEMPO – le avventure di un trio di mummie e un piccolo coccodrillo in missione speciale dall’antico Egitto.

Venerdì 24 ore 15.00 – 17.30

Sabato 25 ore 15.00* – 17.30

Domenica 26 ore 15.00

*Sabato 25 ore 15.00 è Cinema a Merenda: ingresso + merenda a 6€.

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – prosegue con grande successo la nuova commedia con Alessandro Siani, Max Tortora e Matilde Gioli. Colpi di scena, divertimento alla scoperta di un’amicizia inattesa e bellissima.

Dal 22 al 26 febbraio TRAMITE AMICIZIA di Alessandro Siani

Mercoledì 22 – Giovedì 23 – Venerdì 24 ore 21.00

Sabato 25 ore 17.30 – 21.00

Domenica 26 ore 15.00 – 21.00

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

—————-

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: MUMMIE A SPASSO NEL TEMPO – un film d’animazione che unisce passato e presente in un’avventura incredibile per le strade londinesi. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 25 febbraio ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 26 febbraio ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Scopri la rassegna completa qui.

——————————–

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Dal 28 febbraio al 2 marzo MARGINI di Niccolò Falsetti, una divertente commedia italiana. I membri di un gruppo punk decidono di far arrivare una famosa band americana nella loro piccola città. Non tutto però andrà come speravano…

al Cinema Silvio Pellico: Martedì 28 febbraio ore 20.45 – Giovedì 2 marzo ore 15.30 – 21.00

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 1 marzo ore 15.30 – 21.00

Scopri la rassegna completa qui.

——————————–

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

Ai primi due lettori che inoltreranno questo articolo via mail all’indirizzo [email protected] subito in omaggio un ingresso al cinema*! Qui il regolamento

*Con la partecipazione si autorizza l’iscrizione alla newsletter del cinema.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione