CISLAGO – Senza patente, senza revisione e senza assicurazione così è finito nei guai un giovane residente del comasco fermato ieri pomeriggio dalla polizia locale cittadina dopo un incidente stradale in via Battisti nei pressi del nuovo supermercato.

Chiamata da alcuni passanti dopo l’impatto, avvenuto in mattinata, la pattuglia della polizia locale guidata dal comandante Marco Cantoni ha presto scoperto le irregolarità del ciclomotore e del suo conducente. Non aveva mai conseguito la patente necessaria per condurre il mezzo che era senza revisione ed assicurazione. Proprio per questo gli agenti hanno sottoposto a sequestro il ciclomotore notificando al giovane oltre 6 mila euro di sanzioni.

