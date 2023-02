x x

SOLARO – Sabato 18 febbraio all’agriturismo La Torrazza di Cambiago si è svolta la cena sociale di fine stagione dell’associazione di pesca sportiva Le Groane Adps Tubertini durante la quale sono stati festeggiati i migliori atleti delle stagioni agonistiche 2021 e 2022 della specialità pesca al colpo.

Sono stati due anni di piene soddisfazioni per la società di Villaggio Brollo, capitanata dal presidente Flavio Ferretto. Nel 2021 Luigi Sacco ha conquistato il primo posto del Club Azzurro Seniores, guadagnando così la maglia Azzurra, mentre Matteo Capellini ha vinto il Campionato Provinciale Individuale di Milano. Bene anche nel 2022, con la vittoria del Memorial Sassi disputato su due campi gara, Medelana e Migliarino, da parte della squadra composta da Massimo Cattaneo, Matteo Capellini, Luigi Sacco e Yuri Tabasco, anche se la soddisfazione più grande arriva il 25 settembre quando, al termine di una lunga ed impegnativa stagione agonistica, sul Canale Fissero in località Ca’ Vecchia la squadra A formata da Massimo Cattaneo, Matteo Capellini, Aaron Ferretti e Luigi Sacco ha conquista il titolo di Serie A1, con Ferretti ad aggiudicarsi il titolo di Campione Individuale. Mentre la squadra B si è qualificata per le finali del Cis.

Una bella serata, ben organizzata, con tanti partecipanti e graditi ospiti istituzionali come l’assessore allo Sport del Comune di Solaro Christian Talpo e l’ex Sindaco Renzo Moretti, il presidente del Consiglio Fipsas della Sezione Provinciale di Milano Fernando Landonio e la consigliera Maria Rosa Donati, poi in rappresentanza dello sponsor Tubertini erano presenti Ferruccio Gabba, Marco Genovesi, Luigi Sacco e Marco Frigerio.

I soci del consiglio hanno consegnato al presidente Flavio Ferretto un omaggio di riconoscenza e stima per tutto l’impegno profuso. Nell’occasione è stata presentata anche la figura della nuova socia Laura Sartori (giudice di Gara a livello provinciale), che con la qualifica di Istruttore Federale Xap Ambiente Pesca si occuperà di portare avanti il progetto Giovani sulle Sponde.

Christian Talpo, assessore allo Sport: «Le associazioni di Solaro e Villaggio Brollo sono un orgoglio per tutti noi, per la loro capacità di creare aggregazione e mantenere viva la nostra tradizione sportiva. Poi quando arrivano risultati così importanti a livello agonistico siamo ancora più felici perché rappresentano positivamente il nome del nostro paese in tutta Italia. È stato bello durante la serata celebrare tutte queste vittorie nell’augurio che possano essere altrettante, se non maggiori, anche in futuro».

